Nach einem spektakulären Jahr, in dem die US-Wirtschaft die meisten anderen entwickelten Staaten übertraf, deutet 2019 vieles auf eine langsamere Gangart hin. Diese wird vermutlich das Wachstum der grössten Volkswirtschaft der Welt in Richtung ihres langfristigen Durchschnittspotenzials zurückführen. Während unserer letzten Policy-Meetings diskutierte das Investmentteam, wie sich das Ende der wirtschaftlichen Vorreiterrolle in den USA auf die Märkte auswirken könnte.

Da die Wirkung der fiskalischen Impulse nachlässt und die Unsicherheit über die Handelszölle weiterhin besteht, dürfte sich das Wachstum in den USA 2019 verlangsamen. Arif Husain, Portfoliomanager und Leiter von International Fixed Income, ist der Ansicht, dass sich die Wachstumslücke zwischen den USA und anderen entwickelten Märkten 2019 verringert - was erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte haben würde. Eine Folge des schwächeren US-Wachstums dürfte eine behutsamere geldpolitische Straffung der Federal Reserve sein. Dies wird bereits von den Märkten erwartet, die 2019 nur einen einzigen Zinsschritt einpreisen. Die im Dezember veröffentlichten «Dot-Plots» der Federal Reserve, mit denen die US-Notenbank ihren Ausblick für den Verlauf der Zinssätze signalisiert, deuteten noch auf zwei Anhebungen hin. Aus Sicht von Husain war die Fed, bei der Normalisierung der Geldpolitik im Vergleich zu den anderen Industrieländern, bisher am Weitesten vorangeschritten.

Die Aussicht auf weniger Zinsschritte seitens der Fed, dürfte sich in einer Einengung der US-Renditeaufschläge gegenüber anderen Ländern widerspiegeln, deren Zentralbanken ihre Akkommodationspolitik nur langsam abbauen - wie beispielsweise die Europäische Zentralbank. US-Bonds zu kaufen und auf Kursrückgänge bei deutschen Anleihen zu setzen, ist aus der Sicht von Husain seit einiger Zeit beliebt, aber erfolglos. Doch nun könnte endlich die Zeit gekommen sein, ...

