Das Analysehaus RBC hat Uniper angesichts des beschlossenen Kohleausstiegs in Deutschland bis 2038 oder früher auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Insgesamt unterscheide sich der Beschluss nicht allzu sehr von den Erwartungen, schrieb Analyst John Musk in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Positiv sei, dass sich die Bundesregierung zu Kompensationszahlungen verpflichtet habe. Uniper sei jedoch vor dem Hintergrund der Fusions- und Übernahmeerwartungen überbewertet./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 01:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 02:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-01-28/11:42

ISIN: DE000UNSE018