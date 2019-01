Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos erreichte 2018 mit weltweit rund zwei Millionen Einheiten einen neuen Rekord. Doch nach wie vor machen Elektrofahrzeuge (xEVs) - darunter vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride - nur etwa zwei Prozent der hergestellten Leichtfahrzeuge aus. In den nächsten Jahren ist zwar ein Anstieg des Anteils von xEVs zu erwarten, aber bis 2022 dürften rund 98 Prozent der Autos ausschließlich oder teilweise einen Verbrennungsmotor (ICE) als Antrieb nutzen (Bild 1).

Um die Auswirkungen von Schadstoffen zu reduzieren, müssen Hersteller die kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge umweltfreundlicher gestalten. In diesem Zusammenhang fordern Regierungen und internationale Institutionen durch die Verabschiedung restriktiverer Gesetze von den Automobilherstellern, die Fahrzeugemissionen zu reduzieren.

Hauptproblem Schadstoffe

Verbrennungsmotoren erzeugen mechanische Arbeit durch eine chemische Hochtemperaturreaktion zwischen einem Kraftstoff - Benzin oder Diesel - und dem Sauerstoff in der Luft. Als Ergebnis der chemischen Reaktion erzeugt der Motor Rauch. Je nach Kraftstoff und Qualität der Verbrennung setzt sich dieser Rauch aus einer größeren oder kleineren Anzahl von Schadstoffen zusammen, nämlich Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NOx) und Wasser. Welche Art von Schadstoff dominant ist, hängt stark vom Motortyp ab. In Benzinfahrzeugen ist CO2 der vorherrschende Schadstoff. Als Treibhausgas führt CO2 zu einem Anstieg der globalen Oberflächentemperatur. Die CO2-Emissionen stehen in direktem Zusammenhang mit dem Kraftstoffverbrauch. Aus diesem Grund zielen verschiedene europäische Normen darauf ab, den CO2-Ausstoß durch weniger Kraftstoffverbrauch zu senken.

Zur Vermeidung von CO2 reduzieren die Autohersteller den Kraftstoffverbrauch auf verschiedene Weise. Dabei sind die Verkleinerung der Motoren und Direkteinspritzung die am häufigsten verwendeten Techniken. Unter bestimmten Bedingungen wie bei gleichbleibender Geschwindigkeit erfolgt dies sehr effektiv, wobei die restlichen Schadstoffe vernachlässigbar sind. Unter realen Fahrbedingungen haben sich diese Mechanismen jedoch als nicht effektiv erwiesen und führen gelegentlich sogar zu einer schlechteren Verbrennung. In diesem Fall können die Motoren mehr CO2 als erwartet, aber auch NOx und andere Partikel produzieren. Diese lassen sich dann zum Teil selbst durch Filter und Katalysator nicht vollständig aus der Abgasluft entfernen.

Neue und strengere Emissionsvorschriften

Schon seit längerem ist die Öffentlichkeit besorgt über Schadstoffe und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und die Umwelt. Doch zuletzt hat der Dieselgate-Skandal einige Lücken in den Normen und auch fehlerhafte Prozesse bei den Emissionstests offenbart. Regierungen und internationale Institutionen verlangen durch die Verabschiedung restriktiverer Gesetze von den Automobilherstellern, die Emissionen von Fahrzeugen drastisch zu reduzieren. Diese neuen Vorschriften betreffen die realen Antriebsbedingungen und überwachen strenger die Wirksamkeit ...

