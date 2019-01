Unterföhring (ots) - Neue Chance für stimmgewaltige Senioren ab 60! SAT.1 schickt "The Voice Senior" 2019 in eine zweite Staffel. "Die Talente aus der ersten Staffel haben uns nachhaltig begeistert. Deswegen stand für mich auch schnell fest: Wir müssen eine zweite Staffel von 'The Voice Senior' machen. Diese Show hat einen einzigartigen Spirit, der im TV seinesgleichen sucht", sagt SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger.



Die erste Staffel von "The Voice Senior" punktete zum Jahreswechsel 2018/19 beim TV-Publikum mit Marktanteilen von bis zu 13,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen*. Der Wahl-Münchner Dan Lucas gewann Anfang Januar die erste Ü60-Musikshow in SAT.1.



Die Scouting-Tour zur neuen Staffel von "The Voice Senior" startet bereits Ende Januar, Infos auf www.the-voice-of-germany.de/bewerben. Eine Ausstrahlung ist für Winter 2019/20 geplant. "The Voice Senior" wird produziert von Talpa Germany.



*Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 25.01.2019



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2