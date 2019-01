Linz (www.anleihencheck.de) - Quer über den Globus lässt sich ein Trend in nahezu allen Industrienationen beobachten: Nachlassender Inflationsdruck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für Australien komme der Handelsstreit zwischen den USA und China als Belastungsfaktor hinzu, denn China zähle zu den wichtigsten Handelspartnern Australiens. Der ursprüngliche Zinsausblick der Australischen Notenbank Reserve Bank of Australia schien zu Gunsten von Zinserhöhungen, so die Oberbank. Allerdings beginne der Devisenmarkt dies bereits zu hinterfragen. Marktteilnehmer würden sich die berechtigte Frage stellen, mit welchem Argument der Leitzins angehoben werden solle. Die Inflationswerte seien mittlerweile unter dem Zielband der Notenbank, auch die Wirtschaftsdynamik lasse nach. Vor diesem Hintergrund steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Australier in diesem Jahr im Extremfall den Leitzins sogar senken müssten. Ein schwacher Australischer Dollar wäre die Folge. (28.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...