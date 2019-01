Hamburg (ots) -



Am Montag, den 28. Januar 2019, erscheint die erste Ausgabe von MIAU, dem Bookazine für Katzenfreunde, herausgebracht von TERRITORY, der Agentur für Markeninhalte. Das Konzept des Lizenztitels ist neu für den deutschen Zeitschriftenmarkt: Es verbindet die Liebe zu Katzen mit dem Bedürfnis nach Achtsamkeit und Entschleunigung.



Nach dem Motto "Schnurren vor Glück" verspricht MIAU Streicheleinheiten für die Seele, weckt Emotionen, informiert und unterhält. Es erzählt fröhliche, optimistische Geschichten rund um die Katze, berichtet über Katzenkultur und Pflegetrends, stellt berühmte Instagram-Miezen und zweibeinige Katzenfreunde vor. Zudem gibt es Pflege- und Shopping-Tipps sowie Reportagen aus der wunderbaren Welt der Katzen-Fans.



In der ersten Ausgabe findet sich ein informativer Überblick zum Thema Naturheilkunde für Katzen. Außerdem weiß MIAU, wie man Katzen im Winter vor der Kälte schützt, oder wie man sie zuhause ihre Krallen wetzen lässt, ohne dass die Einrichtung leidet. Eine Reportage berichtet über die geheimnisvollste Raubkatze der Welt, den Schneeleoparden, ein Interview mit einer der Autorinnen bringt die Kultserie "Warrior Cats" näher. Außerdem bietet MIAU in jeder Ausgabe kleine Papier-Extras zum Herausnehmen: Postkarten, Poster, Lesezeichen, Notizhefte und noch viel mehr.



Das Magazin ist ab dem 28. Januar für 8,50 Euro im Handel erhältlich und erscheint vierteljährlich. Der Heftumfang beträgt 148 Seiten, die Druckauflage liegt bei 100.000 Exemplaren.



Über TERRITORY



TERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1.000 Mitarbeiter arbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen und ihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diese kontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und so Relevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, wo Content entscheidenden Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat, der beste Partner. Als Content-Kreations-Haus, Influencer-, Social- und Digital-Marketing-Spezialist, Mediaagentur, Vermarkter, Handelsexperte, Employer-Branding-Berater und Plattformbetreiber. Wir nennen das "Content to Results".



