Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Eon nach den Vorschlägen der Kohlekommission auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Vorschläge erschienen schärfer als der Markt erwartet habe, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nun starteten die Verhandlungen zwischen den Versorgern und der Bundesregierung. Angesichts der zuletzt starken Kursentwicklungen sehe er kurzfristig Kursschwächen für RWE, Uniper und Eon./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2019 / 04:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-01-28/12:37

ISIN: DE000ENAG999