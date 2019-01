Pfäffikon / Bern (ots) -



Nur 285 Fahrzeuge fehlen in der Verkaufsstatistik 2018, um die in

der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein zuletzt siebenmal in

Folge übertroffenen 300'000 Neuzulassungen von Personenwagen erneut

zu erreichen. Im direkten Vorjahresvergleich fällt der Rückgang auf

299'716 verkaufte Neuwagen (-14'312 PW; -4,6%) etwas deutlicher aus.

Wirtschaftlich halten sich die Einbussen für die offiziellen

Markenvertreter wohl in Grenzen, da im gleichen Zeitraum auch die

Grauimporte überproportional abnahmen (-6136 PW, -28,6%). Abermals

stark rückläufig entwickelte sich im Jahresverlauf der Verkauf von

Dieselfahrzeugen (-23'063 PW; -20,4%), wobei sich der betreffende

Marktanteil in der zweiten Jahreshälfte auf relativ stabile 30%

einpendelte.



Das Geschäft mit Occasionsfahrzeugen flaute mit 856'057

Handänderungen (-16'662 PW; -1,9%) ebenfalls leicht ab, bleibt aber

aufgrund seines Volumens gleichwohl eine wichtige wirtschaftliche

Stütze. Das weiterhin relativ knappe Gebrauchtwagenangebot hatte

trotz der im Vorjahresvergleich leicht negativen Nachfrage zudem

einen Rückgang der Angebotstage von online zum Verkauf stehenden

Occasionsfahrzeugen auf durchschnittlich 65 Tage (2017: 68 Tage) zur

Folge.



Sinkende Diesel-Nachfrage erschwert die Erreichung des

CO2-Flottenzieles



Sinkt der Marktanteil von Dieselfahrzeugen, ist die Erreichung des

aktuell geltenden Flottenzieles von maximal 130 Gramm CO2/km (ab

2020: 95g CO2/km) mittelfristig kaum zu erreichen. Dies gilt trotz

des erneut starken Wachstums bei Neuimmatrikulationen von

Personenwagen mit Alternativantrieb. Im Vorjahresvergleich ist deren

Zahl (21'591 PW) um 22,9 Prozent (+4'023 PW) gestiegen. Der

Marktanteil aller alternativen Antriebsarten betrug per Ende 2018 7,2

Prozent, derjenige reiner Elektrofahrzeuge (inklusive solcher mit

Range Extender) sowie von Personenwagen mit Plug-in-Hybrid-Motor 3,2

Prozent.



