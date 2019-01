VW meldete sich neulich mit einer eher nicht besonders beachteten Meldung, die aber durchaus Aufmerksamkeit verdient. Es ging da um die Tochter Porsche - die sich der Nachricht zufolge an einem US-Start-up namens "Urgent.ly" beteiligt. Es soll da um eine Finanzierungsrunde von insgesamt 21 Mio. Dollar gegangen sein. So weit, so überschaubar. Doch interessant wird es in Bezug auf zwei Punkte. Zum einen den Punkt, wer investiert noch in "Urgent.ly"? und zum zweiten beim Blick auf das Geschäftsfeld ... (Peter Niedermeyer)

