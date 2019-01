Am Sonntag genehmigten die Kabinettsminister den Export von medizinischem Cannabis und ebneten damit den Weg für israelische Marihuana-Anbauer, um mit dem internationalen Verkauf zu beginnen. Es wird damit gerechnet, dass in den kommenden Monaten der Cannabis-Anbau zulegt und man mit den Exporten in der zweiten Jahreshäfte beginnen wird. "Mit der Genehmigung des Exports von Medizinalcannabis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...