Am Montag dürften kleinere Gewinnmitnahmen das Geschehen an der Wall Street prägen. Der Future auf den S&P-500 fällt vorbörslich um 0,5 Prozent. Vor einer Reihe wichtiger Ereignisse in den kommenden Tagen werden die Anleger wohl eher vorsichtig agieren.

Am Mittwoch wird die US-Notenbank das Ergebnis ihrer Zinssitzung veröffentlichen. Eine Änderung des Zinsniveaus wird nicht erwartet. Das Interesse gilt vor allem der Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell, nachdem Vertreter der Notenbank in jüngster Zeit ein "geduldiges" Vorgehen bei weiteren Zinserhöhungen signalisiert haben.

Ebenfalls voraussichtlich am Mittwoch wird der chinesische Vizepremier Liu He in die USA reisen, um über die Beilegung des Handelsstreits weiterzuverhandeln. Und am Dienstag steht im britischen Unterhaus die nächste Abstimmung über den Brexit-Vertrag an.

Derweil läuft die US-Bilanzsaison auf Hochtouren. Am Montag legt unter anderem Caterpillar Geschäftszahlen vor. Der Baumaschinenhersteller gilt als Konjunkturindikator. Im weiteren Verlauf der Woche werden unter anderem Schwergewichte wie Apple, Microsoft, Facebook oder Amazon einen Blick in die Bücher gewähren.

Bislang ist die Berichtssaison recht gut gelaufen. Fast drei Viertel der Unternehmen aus dem S&P-500, die bisher ihre Zahlenausweise vorgelegt haben, übertrafen die Erwartungen - obwohl sich die Hinweise verdichten, dass die Wirtschaft nicht mehr ganz so gut läuft. Allerdings war es in den zurückliegenden Wochen nicht ganz einfach, sich ein realistisches Bild von der Wirtschaftslage zu machen, weil wegen der Haushaltssperre viele wichtige Daten nicht veröffentlicht wurden. Nachdem der Streit um den US-Haushalt am Freitag vorerst beigelegt worden ist, dürften die Daten zumindest bis Mitte Februar wieder zur Verfügung stehen.

