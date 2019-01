Die Aktie der insolventen Modefirma Gerry Weber liegt am Montag deutlich im Plus. Im Jahresvergleich ist die Entwicklung dennoch verheerend.

Kursbewegungen bei der Aktie von Gerry Weber gibt es aktuell nur in zweistelligen Raten. Am Montag war die Aktie des insolventen Modeunternehmens bis zu 20 Prozent im Plus, nachdem sie am Freitag um bis zu 77 Prozent abgestürzt war. Am Montagmittag lag das Tagesgewinn noch bei gut 17 Prozent, ein Anteilsscheine war zuletzt 72 Cent wert. Vor einem Jahr lag der Kurs allerdings noch bei 9,48 Euro.

Der Absturz des seit 1989 an der Börse notierten Modeunternehmens ist extrem. Zu den Hochzeiten des Aktienkurses, im Geschäftsjahr 2013/2014, erzielte Gerry Weber ein operatives Ergebnis von 109 Millionen Euro, die Aktie war 2014 im Frühjahr fast 40 Euro wert. Seitdem ging es bergab: Für das Geschäftsjahr 2017/18 steht ein Minus ...

