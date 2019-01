Zürich - Erleben wir aktuell eine Bärenmarktrallye oder den Anfang eines nachhaltigen Anstieges an den Aktienmärkten? Silvano Grimaldi, CEO der Schweizer bankenunabhängigen Vermögensverwaltung Grimaldi & Partners in Zürich, gibt Ihnen Aufschluss über diese Frage.

Gutes Durchstarten ins 2019

Anstatt eines Jahresendrallyes im Dezember 2018 ist es nun zu einem Jahresanfangsjahresrallye gekommen: Die internationalen Aktienmärkte sind in den ersten Januar-Wochen mit Elan durchgestartet und haben ein paar Prozentpunkte zugelegt. Auslöser waren versöhnliche Töne des Chefs der US-Notenbank bei der Konferenz in Atlanta vom 4. Januar, an der er Flexibilität bei der Zinspolitik signalisierte und damit an den Finanzmärkten Sorgen vor zu aggressiven Zinserhöhungen gedämpft hatte. Auch die Hoffnung auf eine baldige Lösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat zur Aufhellung der Anlegerstimmung beigetragen. Ist nun mit den Kursavancen von Anfang Jahr der Abwärtstrend der Börsen vom vergangenen Jahr vorbei?

Lampe hat von Rot auf Gelb gewechselt

Der gute Jahresauftakt ist ermutigend und stellt bestimmt einen Silberstreifen am Horizont dar. Damit sich jedoch die Aufwärtsbewegung als nachhaltig erweist, muss die Marktbreite, also die Anzahl der Marktteilnehmer, grösser werden. Die immer noch durchschnittlichen Handelsvolumen deuten darauf hin, dass noch nicht alle Anlegerschichten im Markt eingestiegen sind. Auch darf nicht übersehen werden, dass nach der Dow-Theorie der übergeordnete Abwärtstrend so lange intakt ist, wie das letzte signifikante ...

