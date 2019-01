Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Die Show ist eine Wundertüte: Du greifst rein und weißt nicht, was dich erwartet", schwärmt DJ Bobo als sein Hit "Pray" zu Heavy-Metal-Polka-Sound ertönt. "Den Rap-Teil habe ich so noch nie gehört." Prompt greift er zum Mikro und rappt mit der Band Russkaja zum ersten Mal auf Russisch. Die letzte Ausgabe der ProSieben-Musikshow "My Hit. Your Song." mit DJ Bobo, Álvaro Soler, Hartmut Engler von PUR und den No Angels Lucy Diakovska und Sandy Mölling am Donnerstag, 31. Januar 2019, um 20:15 Uhr. Die Heavy-Volxmusic-Band Troglauer Buam katapultiert Hartmut Engler in ein neues "Abenteuerland". Und Lucy Diakovska und Sandy Mölling feiern ihr Wiedersehen mit einer emotionalen Folk-Rock-Version ihres ersten Hits "Daylight" der Band Mainfelt. Das Frauen-Trio Big Soul bringt Álvaro Soler zum Staunen. Mit kräftigen Gospel-Stimmen erweckt es die Debut-Single "El Mismo Sol" des Pop-Sängers, der bereits mit Jennifer Lopez auf der Bühne performte, zu neuem Leben. "Was für eine Harmonie. Dreistimmig so zu singen, ist ein unglaubliches Geschenk", zeigt sich der Musiker begeistert. Moderatorin Jeannine Michaelsen: "Ihr habt Álvaro Soler sprachlos gemacht. Das konnte noch nicht einmal J.Lo." Welche Band begeistert die Star-Musiker und das Publikum am meisten und gewinnt 25.000 Euro?



Diese Musiker singen die Songs ihrer Stars



Lucy Diakovska und Sandy Mölling von No Angels: Mainfelt vs. AROMA Mainfelt (Folk-Rock-Band aus Vinschgau in Südtirol / Italien): "Daylight", "There Must Be An Angel" AROMA (Indie-Electro-Pop-Band aus Hamburg): "Daylight", "Still In Love With You"



Hartmut Engler von PUR: Leonie vs. Troglauer Buam Leonie (23, Singer-Songwriter aus Nürnberg): "Abenteuerland", "Funkelperlenaugen" Troglauer Buam (Heavy-Volxmusic-Band aus Troglau): "Abenteuerland", "Ich lieb dich"



DJ BoBo: Russkaja vs. The Makemakes



Russkaja (Rock-Polka-Band aus Wien / Österreich): "Love Is All Around", "Pray" The Makemakes (Pop-Rock-Band aus Thalgau / Österreich): "Love Is All Around", "Freedom"



Álvaro Soler: Big Soul vs. Jamaram



Big Soul (Soul-Trio aus Hamburg): "La Cintura", "El Mismo Sol" Jamaram (Reggae-Band aus München): "La Cintura", "Sofia"



"My Hit. Your Song." - am 31. Januar 2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Frank Wolkenhauer Tel. +49 [89] 9507-1158 Fank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2