Am 1. Februar findet das größte Klassik-Entertainment-Event im deutschsprachigen Raum statt: der Dresdner SemperOpernball! Das bedeutende Society-Ereignis wird auch in diesem Jahr wieder allerlei Prominenz versammeln. Auch bei der Fleurop AG, die 2019 erstmalig offizieller Floristikpartner des Dresdner SemperOpernballs ist, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.



Vor allem logistisch gesehen ist die Veranstaltung eine Herausforderung: Die Blumen - mehr als 7.500 Stiele - werden bereits im Berliner Lager der Fleurop AG geputzt und auf Wasser gestellt. Zwei Lkws bringen sie dann zusammen mit mehr als 300 Gefäßen pünktlich zum Aufbaubeginn am Mittwoch zur Semperoper Dresden. Allein die praktischen Vorbereitungsarbeiten an Glasware und Blumen nehmen fünf Tage in Anspruch. Zum Endspurt sind dafür mehr als 20 Personen im Einsatz. Der enge Zeitplan erfordert höchste Konzentration aller Beteiligten. Björn Kroner von Fleurops Jungen Wilden, der die konzeptionelle Leitung innehat, fertigt ein Muster pro Werkstück. Das Team der ortsansässigen Fleurop-Floristin Simone Lachmund (Blumenhaus am Weißen Hirsch) arbeitet diese Muster dann in der benötigten Anzahl nach und bringt die fertigen Werkstücke an ihren Platz. "Veranstaltungen dieser Größenordnung sind eine tolle Gelegenheit, sich kreativ auszutoben", sagt Björn Kroner, "aber es muss auch jeder Handgriff sitzen. Da sind wir sehr dankbar, wenn wir auf das Know-how von Fleurop-Floristen wie Frau Lachmund setzen können, die die Gegebenheiten vor Ort schon kennen."



Auf das Ergebnis kann man gespannt sein! Soviel darf aber schon verraten werden: Das Konzept ist zugleich winterlich und einladend warm. Dafür sorgen Blüten wie Anthurien, Phalaenopsis-Orchideen, Rosen und Amaryllen in den Farben Weiß, Creme und Cognac. Als zentrales Gestaltungselement kommen sogenannte "Fishbowl"-Vasen zum Einsatz, die mit ihrer imposanten Höhe von knapp einem Meter begeistern. Dezente Lichterketten setzen festliche Akzente.



Auch die Rose, die die Ballbesucherinnen traditionell am Ende des Abends als Andenken erhalten, ist in diesem Jahr ein Highlight: Die 'Highness'-Rose ist eine noch junge, vom niederländischen Züchter DeRuis entwickelte Rosensorte, die auf zwei von Kenias höchstgelegenen Rosenfarmen kultiviert wird. Durch die idealen Wachstumsbedingungen am Äquator mit 12 Stunden Sonne pro Tag erreicht der Blütenkopf der Highness einen Durchmesser von bis zu 10 Zentimetern und eine außergewöhnliche Farbintensität. In Deutschland ist die Rose nur bei Fleurop-Floristen erhältlich - und exklusiv beim SemperOpernball.



Über das Floristikteam des SemperOpernballs



Björn Kroner gehört zu den Gründungsmitgliedern von Fleurops Jungen Wilden, einem Team aus international renommierten Floral-Designern. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittels glamouröser Event-Floristik die breite Öffentlichkeit auf die faszinierende Schönheit floristischer Handwerkskunst aufmerksam zu machen und junge Menschen als Nachwuchs für die Branche zu begeistern. Dabei verleiht die Tatsache, dass Fleurops Junge Wilde selbst eine buntgemischte Truppe an Persönlichkeiten sind, der Gruppe ihren besonderen Charme: Verschiedene Nationalitäten, Kompetenzen und Interessen sorgen für ein inspirierendes, kreatives Potpourri. Mit einem Netzwerk aus rund 5.500 Partnerfloristen deutschlandweit liegt die Förderung der Branche auch im Interesse und in der Verantwortung der Fleurop AG. Deshalb unterstützt Fleurop das Engagement der Jungen Wilden seit 2012. Die deutschlandweiten Sponsoring-Veranstaltungen der Fleurop AG werden immer in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Fleurop-Floristen umgesetzt. Im Fall des SemperOpernballs ist das Simone Lachmund (Blumenhaus am Weißen Hirsch), die die Veranstaltung bereits mehrfach floristisch ausgestattet hat.



