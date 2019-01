Der französische Schifffahrtskonzern CMA CGM strebt eine Mehrheitsübernahme des Schweizer Logistikkonzerns Ceva an. CMA CGM will Ceva als eigenständiges Unternehmen weiterführen.

Der französische Schifffahrtskonzern CMA CGM peilt eine Mehrheitsübernahme des Schweizer Logistikkonzerns Ceva an. Das Unternehmen sei "sehr zuversichtlich, am Ende einen Mehrheitsanteil zu besitzen", erklärte die französische Firma am Montag. Zuvor hatte CMA CGM das erwartete Übernahmeangebot für Ceva zum Preis von 30 Franken je Aktie veröffentlicht. Es bewertet den Schweizer Konzern mit rund 1,66 Milliarden Franken.

Die tatsächliche Beteiligung liege aktuell ...

