Nach vier ATX-Pluswochen ist heute Start der Woche 5. Vielleicht gehen sich die 3000 Punkte im ATX ja diese Woche aus. Die US-Shutdowns scheinen vorübergehend beendet, damit dürfte diese Woche eine Flut an US-Zahlen anstehen, da die Behörden wieder voll arbeiten: Bei den Techwerten hat es in den vergangenen Tagen eine Gegenbewegung nach oben gegeben, die fast schon nach zuviel des Guten riecht. Aber nicht nur bei den Techwerten: Die Erste Group machte am Freitag nach Good News gleich 7 Prozent Plus (übrigens: im Dow ist Goldman die ytd-Nr. 1). Das begleitende Handelsvolumen war ein erstes Antouchen der Dreistelligkeit heuer. 98,5 Mio ... Damit wurde die voestalpine als bisherige Nr. 1 2019 abgelöst. Das Timing der Good News passte, denn heute ist eine ...

