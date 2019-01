Mainz (ots) -



Seit fast vier Jahren herrscht im Jemen ein Krieg, für den sich die Welt kaum interessiert. 22 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Nur selten erhalten westliche Journalisten Einblick - Autor Pascal Weber und Kamerafrau Marine Pradel gelang es. Am Mittwoch, 30. Januar 2019, 22.15 Uhr, berichtet zunächst das "auslandsjournal" im ZDF über ihre Recherche und die Situation im Land. Ab 0.45 Uhr folgt in "auslandsjournal - die doku" der 30-minütige Einblick: "Jemen - der Krieg, die Kinder und der Hunger".



Der Krieg im Jemen hat viele Menschen vertrieben, die im eigenen Land Schutz suchen. Das Reporterteam reist in ein Lager, in dem Geflüchtete völlig auf sich alleine gestellt sind. Verletzt, krank, traumatisiert - sie alle suchen nach Worten und Antworten auf die Frage, wer die treibenden Kräfte des Krieges sind. Viele wissen es nicht. "Der Jemen ist elend, verwüstet und ein hoffnungsloser Fall", erzählt ein junger Jemenit, der sich und sein Land aufgegeben hat. Während ihrer Reise stoßen die Autoren aber auch auf Menschen wie die 12-jährige Noor, die sagt: "Ich will Architektin werden und mein Land wieder aufbauen."



Die Dokumentation zeigt jedoch auch die komplizierte Ausgangslage des Konflikts. Die Hoffnung auf Frieden währt meist nur kurz: So waren durch Vermittlung der Vereinten Nationen mehrere Vereinbarungen zwischen den schiitischen Huthi-Rebellen, die vom Iran unterstützt werden, und der von Saudi-Arabien unterstützten jemenitischen Regierung ausgehandelt worden. Hoffnungen auf einen Waffenstillstand wurden geweckt - und mussten kurz darauf wegen neuer Kämpfe wieder begraben werden.



