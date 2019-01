"Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen, denn das tut es", so die 16 jährige Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie rief dazu auf, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen wie CO2 so schnell wie möglich zu stoppen. "Ich will, dass Ihr in Panik geratet, dass Ihr die Angst spürt, die ich […]"Ich will, dass ihr handelt, als würde euer Haus brennen, denn das tut es", so die 16 jährige Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie rief dazu auf, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen wie CO2 so schnell wie möglich zu stoppen. "Ich will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...