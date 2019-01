Der Jahresauftakt gestaltet sich so versöhnlich wie das vergangene Jahr unter dem Strich zu keinem Zeitpunkt. Etwa Normalität zurück ante portas? Fernab jeglicher Volatilität in den Einzeltiteln des BondGuide Musterdepots legte dieses im zurückliegenden Berichtszeitraum in der Nachkommastelle zu. Müssen wir nicht groß kommentieren. Noch im Januar ein Plus von schon 1,0% ist mehr als okay. Wie gewohnt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...