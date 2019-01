Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) hat vor einer Verschlechterung des Umweltschutzes in der europäischen Landwirtschaft gewarnt. "Was wir nicht wollen, ist ein Umweltstandard-Dumping innerhalb der EU", sagte Klöckner beim Treffen mit ihren EU-Amtskollegen am Montag in Brüssel. "Die Sorge ist, dass einige es etwas sportlicher und nicht so genau nehmen und andere dann genauer."

Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, den EU-Staaten mehr Freiheiten einzuräumen, wie sie eine Reihe von vorbestimmten Zielen erreichen wollen - etwa den Erhalt der Natur, Klimaschutz, Wettbewerbsfähigkeit und die Wahrung der Lebensmittelqualität. Die Staaten sollen dazu jeweils nationale Pläne erstellen, die von der EU-Kommission genehmigt werden müssten.

Die Vorschläge sind Teil einer umfassenden Agrarreform ab dem Jahr 2021. Teil davon ist auch eine Kürzung der gesamten Fördergelder. Der Agrarbereich macht derzeit den größten Posten im EU-Haushalt aus, rund 58 Milliarden Euro fließen jährlich in die Landwirtschaft. Unter anderem wegen des erwarteten EU-Austritts Großbritanniens soll das Budget für die kommenden sieben Jahre gekappt werden./asa/DP/jha

