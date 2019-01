Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen bleibt im Dezember stabil

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist im Dezember stabil geblieben. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 4,0 (Vormonat: 4,0) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 3,3 (3,3) Prozent, darunter die Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,3) Prozent und die Konsumentenkredite um 6,2 (6,7) Prozent.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex für Dezember abwärts revidiert

Die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager hat ihren Indikator für Dezember nach einer jährlichen Saisonbereinigung nach unten revidiert. Der Indexwert liegt jetzt bei 63,8 anstatt zuvor 65,4 Punkten, wie der Verband mitteilte. Auch andere Vormonatswerte wurden revidiert.

PBoC erlaubt S&P Einstieg in chinesischen Ratingmarkt

Die chinesische Zentralbank hat Standard & Poor's (S&P) Global Inc. grünes Licht für die Gründung einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft in Peking gegeben. Damit darf S&P künftig chinesische Inlandsanleihen bewerten. Die People's Bank of China (PBoC) erklärte, die Genehmigung werde globalen Investoren beim Kauf von auf Yuan lautenden Anlagen helfen und die Qualität der Ratings im Land verbessern.

Altmaier kündigt zwei große Gesetze für Kohleausstieg an

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Gesetzespläne der Bundesregierung für den Kohleausstieg konkretisiert. Nötig seien im Wesentlichen zwei Gesetzespakete, um den Kompromiss der Kohlekommission umzusetzen, kündigte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin an. "Es wird zwei große Gesetze geben müssen: ein Gesetz, da geht es um die Frage, wie schaffen wir die neuen Arbeitsplätze, wie helfen wir den betroffenen Regionen, und zwar, bevor Kraftwerke abgeschaltet werden", erklärte der CDU-Politiker.

Bundesregierung plant kein generelles Tempolimit auf Autobahnen

Die freie Fahrt auf Deutschlands Autobahnen wird bleiben. Der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wies Forderungen nach einem generellen Tempolimit auf deutschen Autobahnen zurück. "Die Bundesregierung plant kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Das steht auch nicht im Koalitionsvertrag", sagte Merkels Sprecher Steffen Seibert.

ZEW: Bessere Besteuerung von Airbnb-Einnahmen brächte Millionen

Durch eine gerechtere Besteuerung von Einnahmen aus der Übernachtungsplattform Airbnb könnte der Staat Millionen an zusätzlichen Steuergeldern einnehmen. Eine Studie des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) schlägt vor, dass der Gesetzgeber zur Vermeidung von Steuerhinterziehung eine Abzugsteuer ähnlich der bereits vorhanden Kapitalertragsteuer einführen sollte.

Dänemark beginnt mit Bau von Grenzzaun zum Schutz vor der Schweinepest

Dänemark hat an der Grenze zu Deutschland mit dem Bau eines 70 Kilometer langen Metallzauns zum Schutz gegen die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest begonnen. Umwelt- und Ernährungsminister Jakob Ellemann-Jensen erklärte, der Zaun und die verstärkten Bemühungen bei der Jagd auf Wildschweine "werden die Infektionskette durchbrechen" und so das Risiko mindern, dass die Tierkrankheit auch in Dänemark ausbricht.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Dez Handelsbilanz Defizit 4,7 Mrd SEK

Schweden Dez Exporte 110,6 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 115,3 Mrd SEK

Hongkong Dez Exporte -5,8% gg Vorjahr

Hongkong Dez Importe -7,0% gg Vorjahr

Hongkong Handelsbilanz Dez Defizit 51,2 Mrd HKD

