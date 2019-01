Grünes Flüssiggas? In vielen Werbeeinschaltungen der OMV wird Flüssiggas als Energie der Zukunft dargestellt. Sogar unabhängige Analysten schreiben von "grünem" Gas. Soviel Euphorie macht mich, den Energielaien, stutzig: Dieses Flüssiggas kommt doch auch aus der Erde, ist also fossiles Gas, und das Verflüssigen kostet doch Unsummen? Ist das nicht eher etwas für Länder, wo keine Pipelines hingehen? Übersee, entlegene Inseln? Und "grünes" Gas, das kommt ja von den glücklichen Salzburger Misthaufen in die Rohre der oekostrom AG, soviel wir wissen, das ist jedenfalls ganz was anderes. Ziehen wir also Wikipedia zu Rate. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigerdgas erfahren wir, dass der weltgrößte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...