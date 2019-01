Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im vierten Quartal wegen geringerer Nachfrage in China enttäuscht. Der Gewinn je Aktie betrug im Schlussquartal 1,78 Dollar, wie das Unternehmen am Montag in Deerfield mitteilte. Im vorangegangenen Quartal verhalf der Bauboom und ein starker Ölpreis noch zu einem deutlichen Gewinnsprung. Aufs Gesamtjahr 2018 gesehen liegt Caterpillar mit einem um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie von 11,22 Dollar im unteren Bereich der zuvor angepeilten Spanne von 11 bis 12 Dollar.

Der von Caterpillar prognostizierte Gewinn je Aktie von 11,75 bis 12,75 Dollar im laufenden Jahr liegt nur am unteren Ende der Erwartungen der Experten. "Unser Ausblick geht von einer moderaten Umsatzsteigerung aus", sagte Firmenchef Jim Umpleby laut Mitteilung. Im Gesamtjahr 2018 steht ein Umsatzplus von 20 Prozent auf 54,7 Milliarden Dollar.

Anleger reagierten enttäuscht auf das Zahlenwerk und ließen den Caterpillar-Kurs vorbörslich um 5,8 Prozent nachgeben./niw/fba

