Zürich - Über das Zinsportal Savedo können Privatanleger in der Schweiz ab sofort Festgeld bei Schweizer sowie ausländischen Banken anlegen - sicher, unkompliziert und zu attraktiven Zinsen. Zum Start in der Schweiz sind mit der MünchenerHyp aus Deutschland und der heimischen Hypothekarbank Lenzburg AG bereits zwei renommierte Banken mit an Bord.

Betreiber von Savedo ist Deposit Solutions, eines der weltweit am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen. Auf www.savedo.ch finden Privatanleger ab sofort attraktive Festgeldangebote. Als erstes Portal ermöglicht es Savedo seinen Schweizer Kunden, über nur ein Konto Festgeld bei unterschiedlichen Banken im In- und Ausland anzulegen und zu verwalten. Der Anlegerservice von Savedo ist einfach, bequem und kostenfrei. In zwei Schritten wird das zentrale Savedo-Konto bei der Hypothekarbank Lenzburg AG eröffnet: Privatanleger registrieren sich online und führen danach einmalig das kostenlose Identifikationsverfahren in ihrer lokalen Postfiliale durch. Anschliessend können Savedo-Kunden ihre Festgelder online abschliessen und verwalten. Bei Fragen werden sie durch den kostenfreien Kundenservice unterstützt.

Savedo ist das internationale Zinsportal für Privatanleger des 2011 gegründeten, global tätigen FinTechUnternehmens Deposit Solutions, das bereits erfolgreich Einlagenplattformen in Deutschland, Österreich und den Niederlanden betreibt. Das Hamburger FinTech mit einer Dependance in Zürich verfolgt mit seiner Plattform das Ziel, Open Banking als neuen Standard für das Einlagengeschäft zu etablieren. Über seine Vertriebskanäle Savedo und Zinspilot wurden bereits 11 Milliarden Euro an Spareinlagen vermittelt und 170'000 Kundenkonten angelegt.

Zweijährige Festgeldanlage mit 0.65% Zins pro Jahr

"Das Bedürfnis, sein Geld einfach und sicher anzulegen und dabei von attraktiven Zinsen zu profitieren, ist unter Schweizer Anlegern enorm hoch. Mit Savedo ebnen wir den Weg für Privatanleger, damit sie endlich wieder attraktive Zinsen für ihr Erspartes erhalten. Nach dem wir zum Start Zinsprodukte einer Schweizer Bank und einer internationalen Bank anbieten, werden wir unser Angebot im Laufe des Jahres mit weiteren Banken und Festgeldern in verschiedenen Währungen ausbauen", sagt Thomas von Hohenhau, CEO Schweiz von Deposit Solutions.

Gleich zu Beginn profitieren Savedo-Kunden von Angeboten der ersten internationalen Partnerbank, die bereits seit vielen Jahren auf dem Schweizer Markt tätig ist: die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...