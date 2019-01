Hannover (www.aktiencheck.de) - Beim Schlusskurs von USD 61,68 verbuchte die Nordseesorte Brent in der Vorwoche mit -1,7% erstmalig in diesem Jahr einen Wochenverlust, so die Analysten der NORD LB. Belastend würden erneut Konjunkturdaten aus China wirken. Demnach weise das Reich der Mitte nach erneut schwächerer Produktionstätigkeit das niedrigste Wirtschaftswachstum seit 1990 auf und werfe damit kein gutes Licht auf die Öl-Nachfrageaussichten. ...

