Die United Internet-Aktie bewegt sich am Montag gleich nach oben. Der Kurs notiert am Mittag mehr als 1 % fester. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 2,35 %. In den letzten 7 Jahren gab es keine Senkung der Dividende. Wie am Freitag bekannt wurde, geht auch 1&1 Drillisch ins Rennen um das 5G-Netz in Deutschland. Zuvor hatten Anleger gehofft, dass dies nicht passieren würde. Die Kosten, die damit verbunden sind, sind nämlich sehr hoch. Wer am Ende den Zuschlag erhält, ist aber noch völlig offen.

Anna Hofmann

