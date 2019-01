Zürich - Nach wie vor bringt der globale M&A-Markt kaum Mehrwert hervor, während die Performance der Käufer seit dem Höhepunkt im Jahr 2015 stetig zurückgeht. Das belegen langfristige, von Willis Towers Watson und der Cass Business School zusammengestellte Daten. Nachdem die Dealmaker 2018 in puncto Shareholder Value erstmals seit fünf Quartalen in Folge unterdurchschnittlich abschnitten und ihre schlechteste Jahresbilanz seit zehn Jahren verbuchten, stellt sich die Frage, was potenzielle Erwerber 2019 erwarten können.

Willis Towers Watson geht davon aus, dass die Dealmaker infolge der anhaltenden Ungewissheit langfristig denken, zumal Vertrauen und Fundamentaldaten der Märkte robust bleiben. John Carter, Director Global Services & Solutions bei Willis Towers Watson, Schweiz, erklärte hierzu: «Dem Käufer mit Blick auf den Shareholder Value ein Leistungsversprechen zu geben, ist so schwierig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Hinzu kommt, dass die 2018 aufgetretenen Marktturbulenzen anhalten werden. Durch die steigende regulatorische Unsicherheit sowie die anhaltenden Handels- und Zollverhandlungen, darunter auch die Brexit-Gespräche und der Handelszwist zwischen den USA und China, wird es immer schwieriger, Transaktionen erfolgreich abzuwickeln.

Die globale M&A-Performance erreichte 2015 den Höhepunkt und ist seitdem rückläufig. Da solche Transaktionen jedoch weiterhin eine hohe strategische Bedeutung besitzen, halten wir es für realistisch, dass sich die Dealmaker dieses Jahr besser behaupten werden, solange die Erwerber ihre Ziele sorgfältig nach Wachstum aussuchen.»

Globale M&A-Transaktionen: Durchschnittliche jährliche Performance (Prozentpunkte)

M&A-Prognosen für 2019

Gestützt auf die aus den Daten ersichtlichen kurz- und langfristigen Trends sowie auf Gespräche mit Kunden und Kollegen legt Gabe Langerak, Western Europe Head of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...