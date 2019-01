Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Benchmarkanleihen haben in der vergangenen Woche wieder etwas südwärts tendiert: Die Verzinsung zehnjähriger Bunds fielen auf unter 0,20% an, die Rendite amerikanischer Treasuries bis unter 2,75%, so die Analysten der NORD LB.Der transatlantische Renditespread zehnjähriger Benchmarkanleihen liege mit leicht über 255 Basispunkten wenig verändert zur Vorwoche. Die Zinskurve (10J minus 2J) in den USA habe sich auf knapp 17 Basispunkte verflacht. Eine Inversion der Kurve mit den möglichen Signalwirkungen für die Konjunktur bleibe also in Blickweite. Bei den europäischen Benchmarkanleihen habe sich der Laufzeitenspread auf 77 Basispunkten eingeengt. ...

