ROUNDUP: Politik beim Kohleausstieg am Zug - Regierung kündigt Konzept an

BERLIN - Beim geplanten Kohleausstieg sind nun Bund und Länder am Zug. Die Bundesregierung kündigte ein "belastbares Energiekonzept" an. Sie sagte den betroffenen Regionen außerdem Unterstützung beim Strukturwandel zu. Es gehe darum, den Regionen im Zusammenwirken von Bund, Ländern, Kommunen und Wirtschaft konkrete Perspektiven zu geben, für neue, zukunftssichere Jobs und notwendige Investitionen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will vermeiden, dass die Verbraucher durch den Kohleausstieg mehr Geld für ihren Strom bezahlen müssen.

ROUNDUP: Weitere Zugeständnisse bei Siemens-Alstom-Zugfusion wohl unzureichend

PARIS/MÜNCHEN - Die beiden Konzerne Alstom und Siemens machen weitere Zugeständnisse an die EU-Kommission, um die auf der Kippe stehende Zugfusion doch noch zu retten. Das neue Paket erhalte dabei den wirtschaftlichen und industriellen Wert des Zusammenschlusses, teilte Alstom am Montag mit, ohne weitere Details zu nennen. An dem abzugebenden Umsatzvolumen von 4 Prozent des kombinierten Unternehmens ändere sich aber nichts. Es sei unsicher, ob die neuen Zusagen ausreichten, die Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zu zerstreuen, so Alstom.

Caterpillar hinkt den Erwartungen hinterher - Ausblick ernüchtert Analysten

DEERFIELD - Der US-Baumaschinenhersteller Caterpillar hat im vierten Quartal wegen geringerer Nachfrage in China enttäuscht. Der Gewinn je Aktie betrug im Schlussquartal 1,78 Dollar, wie das Unternehmen am Montag in Deerfield mitteilte. Im vorangegangenen Quartal verhalf der Bauboom und ein starker Ölpreis noch zu einem deutlichen Gewinnsprung. Aufs Gesamtjahr 2018 gesehen liegt Caterpillar mit einem um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn je Aktie von 11,22 Dollar im unteren Bereich der zuvor angepeilten Spanne von 11 bis 12 Dollar.

ROUNDUP: Morphosys erleidet Patentschlappe in den USA - Aktie bricht ein

PLANEGG/MÜNCHEN - Der Biotechkonzern Morphosys hat im Patentstreit mit den Konkurrenten Janssen Biotech und Genmab eine Schlappe erlitten. An der Börse reagierten die Anleger nervös und schickten die Aktie auf Talfahrt.

IT-Dienstleister Cancom wächst 2018 zweistellig

MÜNCHEN - Der IT-Dienstleister Cancom hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Ergebnis kräftig zulegen können. Vor allem das Geschäft mit Dienstleistungen aus der Cloud hatte das Unternehmen 2018 auf Kurs gehalten. Vorläufigen Berechnungen zufolge stiegen die Erlöse um rund 18 Prozent auf etwa 1,37 Milliarden Euro, wie Cancom am Montag in München mitteilte. Damit konnte die Firma die Erwartungen der Analysten an das Wachstum noch etwas übertreffen. Im letzten Quartal schwächte sich das Wachstum jedoch leicht ab. Der Umsatz kletterte um 15,5 Prozent auf 406,8 Millionen Euro.

US-Chemiefirmen Versum Materials und Entegris fusionieren

BILLERICA/TEMPE - Die auf chemische Materialien für die Halbleiterindustrie spezialisierten US-Unternehmen Versum Materials und Entegris wollen zusammengehen. Die Verwaltungsräte beider Spezialchemiekonzerne hätten sich auf eine Fusion unter Gleichen geeinigt, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Das "Wall Street Journal" (WSJ) hatte zu Wochenbeginn bereits über einen geplanten Zusammenschluss berichtet.

China: S&P darf in Ratinggeschäft einsteigen

PEKING - Die US-amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) darf ihr Geschäfte künftig auch in China ausüben. S&P sei es erlaubt, über eine eigenständige Niederlassung in Peking Bonitätsbewertungen vorzunehmen, teilte die chinesische Notenbank am Montag mit. Andere Ratingagenturen wie die S&P-Konkurrenten Moody's oder Fitch wurden in der Mitteilung nicht erwähnt.

