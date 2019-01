Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re angesichts der Pläne für einen Börsengang der Sparte ReAssure auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Dies könnte zum Kurstreiber werden, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Montag vorliegenden Studie. Daraus ergebe sich nicht nur Potenzial für mögliche Rückflüsse an die Aktionäre, sondern es winke auch ein konservativeres Portfolio./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-01-28/15:19

ISIN: CH0126881561