Der USD/CHF bleibt auch am Nachmittag im Verlust, obwohl er sich vom Tagestief aus dem Bereich der 0,9912 um einige Pips erholen konnte. Das Paar baute sein Scheitern in der vergangenen Woche an der 1,0000 aus und so findet der Handel den 3. Tag in Folge im Verlust statt. Die Besorgnis der Anleger nimmt im Vorfeld der wichtigen Risikoereignisse dieser ...

