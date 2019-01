In der neuen Energiestrategie Frankreichs hat die Macron-Regierung erklärt, wie viel Volumen jährlich in den nächsten sechs Jahren bei Photovoltaik-Ausschreibungen für Freiflächen- und Aufdachanlagen vergeben wird. Im besten Fall würde Frankreich bis 2028 über 44,5 Gigawatt Photovoltaik-Kapazität verfügen, wobei für die Erneuerbaren insgesamt bis zu 113 Gigawatt prognostiziert werden.von pv magazine global Die vollständige Version von Frankreichs neuer Energiestrategie "Programmation pluriannuelle de l'énergie" (PPE) ist vom Umweltministerium am vergangenen Freitag veröffentlicht worden. Sie ...

