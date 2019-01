Die Aktien von SMA Solar haben am Montag ihre jüngste Erholungsrally mit deutlichen Schwankungen fortgesetzt. In der Spitze schossen die Papiere des Solarunternehmens im SDax um 11 Prozent in die Höhe, womit sie erstmals seit der Gewinnwarnung Ende September wieder einen Tick mehr wert waren als 23 Euro. Dann aber ließ der Schwung wieder merklich nach. Zuletzt stand mit 21,20 Euro noch ein Plus von 1,7 Prozent zu Buche.

Positives entdeckten Marktteilnehmer offenbar in den Aussagen des Unternehmens auf einer jüngsten Kapitalmarktveranstaltung. Der Ausblick auf das laufende Jahr habe positiv überrascht, hieß es am Montag von Seiten der Experten von Independent Research, während die französische Investmentbank Oddo BHF die vorgestellten Sparpläne lobte. Allerdings glauben beide Analysehäuser nicht an einen weiteren substanziellen Anstieg der Aktien. Independent bestätigte sein Votum mit "Halten" und Oddo BHF sogar mit "Reduzieren"./tih/fba

