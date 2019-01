Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Die Schwäche im iPhone-Geschäft sei bereits bekannt, während es bislang noch keine Margenangaben für das Dienstleistungsgeschäft gegeben habe, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätzt hier die Bruttomarge auf etwas über 60 Prozent. Mit Blick auf das bis Ende März laufende zweite Apple-Quartal dürfte das iPhone-Geschäft womöglich erneut schwächeln. Währungseffekte seien noch etwas negativer./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-01-28/15:38

ISIN: US0378331005