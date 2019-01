Schaanwald (ots) - Totalversagen bei fondsgebundenen Lebensversicherungen - Eine

Chronologie der Ereignisse eines Geschädigten.



Bereits mehr als 10.000 geschädigte Kunden fondsgebundener Lebensversicherungen

vertreten die Anwälte der EAS - Erste Allgemeine Schadenshilfe AG. Im Kampf

gegen die Versicherungen, die alles dafür tun, den Geschädigten keine

Vergleichszahlungen leisten zu müssen, legt man sich ein dickes Fell zu. Aber

die kundenschädigenden Praktiken der PrismaLife Liechtenstein lassen selbst

erfahrene Anwälte kopfschüttelnd zurück.



PrismaLife entpuppt sich regelmäßig als eine der rücksichtslosesten

Versicherungen Liechtensteins



Der aktuelle Fall eines Versicherungsnehmers:



- 25.10. 2013: Der Versicherungsnehmer, geboren am 28.9. 1988, beantragt eine

fondsgebundene Lebensversicherung bei der PrismaLife. Die Monatsprämie beträgt

EUR 260, diese steigt jährlich um 3 Prozent.

- 4.12. 2088 (!): Dies wäre das Ende des Versicherungsvertrages. Der

Versicherungsnehmer wäre zu diesem Zeitpunkt gerade 100 Jahre (!) alt.

- 5.3. 2018: Der Kunde hat insgesamt EUR 14.181, 32 in seine fondsgebunde

Lebensversicherung bei der PrismaLife eingezahlt. Der Rückkaufswert beträgt

allerdings gerade noch ein Drittel davon, nämlich EUR 4.543, 83



Von Beginn an keine Chance auf Erträge



"Insbesondere bei der PrismaLife kennen wir derartige Fälle zu Genüge. Aufgrund

der hohen Kostenstruktur der Versicherung, hatte der Geschädigte gar keine

realistische Chance, irgendwelche Erträge mit diesem Produkt zu erzielen. Er

wurde schlichtweg von der PrismaLife getäuscht", erklärt EAS-Vorstand Manfred

Rädler.



Hätte die Versicherung ihren Kunden aufklären müssen, dass er mit an Sicherheit

grenzender Wahrscheinlichkeit keine Gewinne erzielen wird?



Erfüllen das Verschweigen der hohen Kostenstruktur und das Versprechen von

Gewinnen, seitens der PrismaLife gar den Tatbestand des Betruges? Dies klären

derzeit die Rechtsanwälte der EAS, es gilt die Unschuldsvermutung.

Kontakt:

Erste Allgemeine Schadenshilfe, +423 377 1700

office@schadenshilfe.com,http://www.schadenshilfe.com/