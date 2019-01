Aktien aus dem Halbleitersektor haben am Montag einen erneuten Rückschlag erlitten. Ein schwacher Ausblick des US-Branchenunternehmens Nvidia drückte die zuvor wenig bewegten Papiere des Chipkonzerns Infineon am Nachmittag plötzlich mit 2,1 Prozent ins Minus. Die Aktien des Zulieferers Siltronic , der die Branche mit Wafern versorgt, weiteten ihre Verluste daraufhin auf mehr als 5 Prozent aus. Auf europäischer Bühne ging es für STMicroelectronics in Paris um 4 Prozent bergab und für AMS in Zürich sogar um mehr als 6 Prozent. Nvidia waren derweil im frühen US-Handel um 17 Prozent abgestürzt

Der auf Grafikchips spezialisierte US-Konzern Nvidia enttäuschte die Anleger am Montag mit einem gesenkten Umsatzausblick und versetzte der Branche so einen herben Rückschlag. Investoren waren zuletzt etwas optimistischer geworden, weil mit STMicro, Texas Instruments oder Xilinx einige Unternehmen optimistische Signale gesendet hatten. Vermutlich wurden einige Spekulanten dabei nun auf falschem Fuße erwischt, was den plötzlichen Rutsch bei Aktien wie Infineon am Nachmittag erklären würde./tih/he

