Noch ein finaler Anlauf, um EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager umzustimmen: Siemens und Alstom wollen die Fusion zum zweitgrößten Hersteller von Zügen und Signaltechnik in letzter Minute retten.

Siemens und Alstom haben einen letzten Versuch unternommen, die Fusion zum weltweit zweitgrößten Hersteller von Zügen und Signaltechnik mit weitergehenden Zugeständnissen doch noch zu retten. Doch die Chancen, dass sie EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager in letzter Minute noch umstimmen, sind Insidern zufolge gering. Dabei hatten sich die beiden Fusionspartner im Vorfeld eigens des Rückhalts der Regierungen in Paris und Berlin für ihren "Airbus auf Schienen" mit einem Umsatz von 15 Milliarden Euro versichert. Doch das Argument, Siemens und Alstom müssten sich der wachsenden Konkurrenz des doppelt so großen chinesischen Rivalen CRRC erwehren, verfängt in Brüssel offenbar nicht.

Was können Siemens und Alstom noch bieten?

Der ehemaligen dänischen Wirtschaftsministerin Vestager ist vor allem die Marktposition einer künftigen Siemens Alstom bei Hochgeschwindigkeitszügen wie dem ICE und dem TGV sowie in der Signaltechnik ein Dorn im Auge. Sie fürchtet Preissteigerungen für die Bahnkunden, weil beide in Europa fast ohne Konkurrenz wären. Das Argument, dass CRRC mit Macht und Dumpingpreisen - wie heute schon in Nordamerika - auf die europäischen Märkte dränge, lässt sie nicht gelten. Siemens und Alstom seien auch allein stark genug, um sich gegen die Konkurrenz zu behaupten.

Doch Siemens und Alstom wollen nur Firmen mit einem ...

