Dow Jones - Caterpillar sorgt für miese Stimmung

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Quartalsberichtssaison in den USA läuft auf Hochtouren. Heute sorgt ein enttäuschender Quartalsbericht von Caterpillar für Enttäuschung am Markt. Gerade auf der Gewinnseite verfehlte der Zyklikler die Analystenprognose deutlich. Aber auch im Tech-Sektor gibt es Negatives zu berichten. So hat der Chipkonzern Nvidia seine Umsatzprognose für das 4. Quartal deutlich gesenkt.

Der Dow Jones Industrial Average sendete auf Intraday-Basis am vergangenen Freitag eigentlich ganz gute Signale, brach sogar auf ein neues Hoch innerhalb der Erholungsbewegung seit Dezember aus. Den Anstieg über 24.750 Punkte konnten die Bullen auf Schlusskursbasis aber nicht halten, wodurch eine erste Warnkerze im Tageschart entstand. Diese wird mit den heutigen Kursabgaben bestätigt.

Es ist nun davon auszugehen, dass der Index die Range der Vortage wieder komplett durchläuft und deren unteres Niveau bei 24.245 Punkten antestet. Etwas darüber verläuft bei knapp 24.280 Punkten der EMA50 im Tageschart. Verteidigen die Käufer dieses Kursniveau, könnte der nächste Angriff auf die 25.000-Punkte-Marke starten. Geht es dagegen unter 24.245 Punkte, warten erst bei 24.122 und knapp 24.000 Punkten wieder Supports im Markt.

Für die Käufer würden solche Abgaben die erste nenneswerte Bewährungsprobe seit Dezember darstellen. Bis dato lief es schon fast "zu schön" für die Bullen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2018 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2014 - 25.01.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

