(shareribs.com) Jerusalem 28.01.2019 - Für die Exporteure von medizinischem Cannabis in Kanada gibt es neue Konkurrenz. Das israelische Kabinett hat am Sonntag den Export von medizinischem Cannabis genehmigt. Das Land hofft auf eine Stärkung der Landwirtschaft. Nachdem das israelische Parlament bereits im Dezember für den Export von medizinischem Cannabis gestimmt, hat am Sonntag auch das Kabinett ...

