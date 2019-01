FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fusion von Wintershall und DEA zu einem schlagkräftigen deutschen Ölkonzern liegt jetzt in den Händen der EU-Kommission. BASF und Letterone, die beiden Eigentümer, haben das im Herbst vertraglich vereinbarte Vorhaben in Brüssel angemeldet. Die dortige Wettbewerbsaufsicht will nach derzeitigem Stand bis zum 28. Februar über eine Freigabe entscheiden, wie einer Mitteilung auf der Homepage der EU-Kommission zu entnehmen ist.

Wintershall DEA wäre mit einem Jahresumsatz von weniger als 5 Milliarden Euro im Vergleich zu großen Ölmultis wie Shell und BP ein kleiner Player, stark vor allem in der Förderung vor Norwegen und in Deutschland.

January 28, 2019 09:56 ET (14:56 GMT)

