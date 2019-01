Die britische Investmentbank HSBC hat Vale nach dem Dammbruch an einer Mine in Brasilien von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 18,00 auf 14,50 Dollar gesenkt. Es handele sich bereits um die zweite derartige Katastrophe bei dem Bergbaukonzern binnen drei Jahren, schrieb Analyst Jonathan Brandt in einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts. Die direkte Auswirkung auf die Eisenerzproduktion dürfte zwar zu vernachlässigen sein, die Folgen des Unfalls an sich könnten aber bedeutend werden. Bei dem neuen Fall habe es deutlich mehr Tote gegeben als beim vergleichbaren Unfall in der Samarco-Mine./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2019 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2019 / 01:55 / GMT

