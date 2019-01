FRANKFURT (Dow Jones)--An den Börsen in Europa geht es am Montagnachmittag nach unten. Die Nachrichtenlage hat sich leicht eingetrübt. Aus China gab es erneut ein negatives Konjunktursignal. Die Gewinne der Industrie sind im Dezember zum Vorjahr um 1,9 Prozent gesunken und damit den zweiten Monat in Folge. Hier warten Anleger nun auf die hochrangigen Handelsgespräche zwischen China und den USA. In der laufenden Woche reist der chinesische Vizepremier Liu He mit einer Delegation zu Gesprächen nach Washington. Der Ausgang der Verhandlungen ist vollkommen ungewiss, für die Finanzmärkte aber von großer Bedeutung.

In den vergangenen Tagen waren sehr unterschiedliche Aussagen aus US-Regierungskreisen zum Stand der Gespräche zu hören. Sollten die Verhandlungen scheitern, droht die Einführung neuer US-Strafzölle auf chinesische Importe zum 1. März. Die US-Berichtssaison lieferte derweil am Montag zwei negative Überraschungen mit enttäuschenden Zahlen von Caterpillar und einem schwachen Ausblick von Nvidia. Der DAX gibt 0,6 Prozent auf 11.210 Punkte nach, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.137 Zähler nach unten.

Dammbruch in Brasilien treibt Eisenerzpreise

Der kräftige Anstieg der Eisenerzpreise um gut 5 Prozent stützt die Konkurrenten des Vale-Konzerns. Nach dem Dammbruch in Brasilien an einer Vale-Mine steigen die Kontraktpreise auf den höchsten Stand seit sechs Monaten. In London steigen BHP 0,5 Prozent und Rio Tinto 1,1 Prozent. Die ADR von Vale brechen in New York um 15 Prozent ein, Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe wurden vom Konzern gestoppt. Erst vor drei Jahren war Vale in ein schweres Minenunglück in Brasilien involviert. Der Sektor der Minenwerte legt um 0,5 Prozent zu.

Für die Öl- und Gaswerte geht es dagegen im Schnitt um 1,8 Prozent nach unten. Das Barrel der Ölsorte Brent fällt um 2,2 Prozent auf 60,28 Dollar. Für Gegenwind sorgen laut den Analysten der Commerzbank die vom Öldienstleister Baker Hughes veröffentlichten Daten zur Bohraktivität in den USA. Demnach wurden in der vergangenen Woche zehn Ölbohranlagen in Betrieb genommen. Dies war der erste Anstieg nach drei Rückgängen in Folge. Auch in Kanada erhöhte sich die Anzahl der fördernden Ölbohreinrichtungen. Hier wird an der Börse auf ein steigendes Angebot gesetzt.

Zweifel an Alstom/Siemens-Fusion trotz Zugeständnissen

Für Alstom geht es an der Pariser Börse um 2,6 Prozent nach unten. Siemens und Alstom sind bei der geplanten Fusion ihrer Zugsparten weiter auf die Europäische Kommission zugegangen und haben neue Zugeständnisse gemacht. Es sei aber nicht sicher, ob das nun angebotene Paket ausreiche, um den Deal zu retten. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager soll auch die neuen Zugeständnisse für die Fusion des Bahnbereichs "nicht für ausreichend" halten. Siemens, für die die Fusion deutlich weniger wichtig ist, geben 0,4 Prozent nach.

Kering verlieren 1,0 Prozent. Der Konzern muss in Italien voraussichtlich etwa 1,4 Milliarden Euro Steuern nachzahlen. "Gemessen an der Marktkapitalisierung ist das vergleichsweise viel", heißt es bei Berenberg.

Frisches Geld aus Katar stützt laut Händlern die Aktien der Deutschen Bank leicht. Wie es in einem Medien-Bericht heißt, sind die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Das Investment komme voraussichtlich aus einem Staatsfonds Katars, die Höhe der Investition sei noch unklar. Für die Aktie geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Morphosys verliert drei Patentrechte in den USA

Die Aktie von Morphosys gibt um 7,6 Prozent nach. Das Biotechnologieunternehmen hat von einem US-Gericht drei Patentrechte aberkannt bekommen. Morphosys hatte bei dem Gericht in Delaware das US-Unternehmen Janssen Biotech und den dänischen Biotechnologiekonzern Genmab A/S wegen angeblicher Patentverletzung dreier eigener US-Patente verklagt. Morphosys prüfte weitere gerichtliche Schritte. Im Handel heißt es, dass das Morphosys-Kerngeschäft nicht betroffen sei.

Ein möglicher Zusammenschluss der britischen Ocado mit dem Einzelhändler Marks & Spencer (M&S) wird an der Börse positiv gewertet. Die britische Presse berichtete am Wochenende, dass M&S vom Kauf der Lagerhäuser und der Logistik profitieren könnte, da das Unternehmen beim Lieferservice noch nicht optimal aufgestellt sei. Die Kunden würden mehr und mehr online einkaufen, M&S habe die nötige Infrastruktur noch nicht geschaffen, heißt es von David Madden von CMC Markets. Die Aktien von Ocado steigen um 2,1 Prozent, während es für die von Marks & Spencer um 1,0 Prozent nach oben geht.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.136,67 -0,84 -26,57 4,51 Stoxx-50 2.844,12 -0,98 -28,05 3,05 DAX 11.212,33 -0,62 -69,46 6,19 MDAX 23.580,51 -1,02 -242,41 9,23 TecDAX 2.623,61 -1,01 -26,69 7,08 SDAX 10.539,33 -0,63 -66,45 10,83 FTSE 6.745,97 -0,93 -63,25 3,60 CAC 4.885,98 -0,81 -39,84 3,28 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,21 0,02 -0,03 US-Zehnjahresrendite 2,74 -0,02 0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:34 Uhr Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1433 +0,21% 1,1414 1,1401 -0,3% EUR/JPY 124,92 -0,04% 124,80 125,01 -0,7% EUR/CHF 1,1334 +0,01% 1,1319 1,1326 +0,7% EUR/GBP 0,8686 +0,57% 0,8658 0,8660 -3,5% USD/JPY 109,29 -0,23% 109,37 109,65 -0,3% GBP/USD 1,3166 -0,33% 1,3178 1,3165 +3,2% Bitcoin BTC/USD 3.413,51 -3,66% 3.442,01 3.553,66 -8,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,88 53,69 -3,4% -1,81 +13,5% Brent/ICE 60,05 61,64 -2,6% -1,59 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.302,55 1.303,09 -0,0% -0,54 +1,6% Silber (Spot) 15,71 15,75 -0,2% -0,03 +1,4% Platin (Spot) 812,48 818,00 -0,7% -5,52 +2,0% Kupfer-Future 2,69 2,73 -1,4% -0,04 +2,3% ===

