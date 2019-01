Graz (ots) - Am Grazer Schlossberg geht es in Kürze rasant bergab! Mit der SCHLOSSBERGRUTSCHE eröffnet bereits am 20. Februar die größte Underground-Rutsche der Welt als neue Top-Freizeiteinrichtung mitten im Herzen von Graz und vereint Spaß mit Kultur für Groß und Klein an einem der einprägsamsten Orte in der steirischen Landeshauptstadt.



Am 12.2. wird das Projekt für die nationale und internationale Presse am Grazer Schlossberg in den Uhrturm-Kasematten präsentiert. Dazu sind sämtliche Pressevertreter herzlich ab 11.30 Uhr eingeladen.



Die SCHLOSSBERGRUTSCHE Graz ist mit ihrer Gesamthöhe von 64 Metern die größte Underground-Rutsche der Welt! Auf 170 Metern Bahnlänge erwartet die Besucher ein Nervenkitzel der besonderen Art auf Ihrem Weg hinunter in den Schlossbergstollen. Direkt rund und neben dem Lift geht es mit bis zu 30 km/h durch wechselnden Kurven rasant bergab. Auf speziell gefertigten Rutschmatten bietet die Grazer SCHLOSSBERGRUTSCHE mehr als 40 Sekunden lang ein Erlebnis, dass für immer in Erinnerung bleiben wird.



Der Eintrag im "Guinness Buch der Rekorde" als größte Underground-Rutsche weltweit ist ebenfalls in Prüfung und soll zur Eröffnung präsentiert werden.



Aktuelles Bildmaterial finden Sie unter www.schlossbergrutsche.at



Die Fakten im Überblick - Direkt am Grazer Schlossberg, Zugang über den Lift



- Planungsbeginn 2016



- Fertigstellung Februar 2019



- Projektkosten: EUR 1.500.000,-



- Mit 64 Metern größte Underground-Rutsche weltweit



- Bahnlänge ca. 170 Meter



- Röhrendurchmesser: 80 cm



- Rutschdauer ca. 40 Sekunden



- Rutschgeschwindigkeit 25-30 km/h



Bereits vor mehr als zwei Jahren entstand bei den Grazer Unternehmern und Brüdern Andreas, Ernst und Wolfgang Diesel die Idee dieser einzigartigen Freizeiteinrichtung und der Wunsch in ihrer Heimatstadt das vielfältige Freizeitangebot mit dieser innovativen Attraktion zu erweitern.



Vielseitigkeit im Unterhaltungsbereich ist hierbei das Motto der Familie: Bereits seit mehr als 20 Jahren betreiben die Brüder bereits die Dieselkinos in mittlerweile 4 Bundesländern. Weiters sind sie Eigentümer von Golf- und Abenteuer Minigolf Anlagen in der Steiermark, eines am Kino Gleisdorf angeschlossenen Bowling Centers und Betreiber der ersten Sommerrodelbahn in Thailand.



Pressekonferenz Schlossbergrutsche Graz



Datum: 12.02.2019, 11:30 - 12:30 Uhr



Ort: Uhrturmkasematten, Zugang über Schlossberglift



Schlossberg, 8010 Graz, Österreich



