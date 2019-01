Mainz (ots) - Woche 05/19 Dienstag, 29.01.



12.40 Der Prager Frühling und die Deutschen - Vom Traum zum Trauma Deutschland 2018



13.25 ZDF-History Das Wunder von Berlin - Die Dokumentation Deutschland 2008



14.10 Die letzte Truppe und der Fall der Mauer Deutschland 2014



14.55 ZDF-History Margot Honecker - Die wahre Geschichte Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 15.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 ZDF-History Geheimes Paris - Rätselhafte Orte der Geschichte Deutschland 2018 0.40 heute journal



1.10 Endstation Crystal - Leben in der Drogenhölle Deutschland 2017



1.55 Legal Highs - Todesdrogen aus dem Internet Deutschland 2018



2.40 Dirty Dollars Kokainhandel



3.25 Dokumentarfilm in ZDFinfo Wildlands - Bolivien und die Macht des Kokains



4.45 Überführt - Der Drogendealer Sick mit Joe Bausch Deutschland 2017







Woche 06/19 Sonntag, 03.02.



Bitte Programmänderung beachten:



9.15 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013



"ZDF.reportage: Die Bergwacht - Rettungseinsatz am Watzmann" entfällt ( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )



Dienstag, 05.02.



Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:



5.45 Korea - Der vergessene Krieg Die Teilung der Welt Deutschland 2010



"Atommacht Nordkorea - Die Kim-Dynastie" entfällt 6.30 Korea - Der vergessene Krieg Im Feld Deutschland 2010



7.15 Korea - Der vergessene Krieg Napalm Deutschland 2010



8.00 Brudermord am Airport Die Spur führt nach Nordkorea



( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )



Mittwoch, 06.02.



Bitte Programmänderungen beachten:



8.15 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018



"Ermittler! - Tatort Berlin" entfällt ( weiterer Ablauf ab 8.45 Uhr wie vorgesehen )



Freitag, 08.02.



Bitte Programmänderung beachten:



13.00 ZDF-History Hitlers Geheimwaffenchef - Auf den Spuren von Hans Kammler Deutschland 2014



"ZDF-History: Die Todesfahrt der Bismarck" entfällt ( weiterer Ablauf ab 13.30 Uhr wie vorgesehen )



Woche 09/19 Dienstag, 26.02.



Bitte Programmänderung beachten:



6.15 Die Welt der Antike Mythos Alexander der Große



"Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte: Die Skelette von York" entfällt ( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )







