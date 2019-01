New York - Nach sehr enttäuschenden Quartalszahlen des Baumaschinenherstellers Caterpillar und des Grafikchip-Produzenten Nvidia ist die Kurs-Rally an der Wall Street am Montag vorerst beendet worden. Der US-Leitindex Dow büsste im frühen Handel 1,17 Prozent auf 24 447,26 Punkte ein. Zuvor war der Index seit Ende Dezember um fast 14 Prozent gestiegen.

Ein schwächeres China-Geschäft hatte Caterpillar zu schaffen gemacht. Der Grosskonzern enttäuschte mit den jüngsten Quartalszahlen und dem Geschäftsausblick für das laufende Jahr. Der Aktienkurs sackte daraufhin um fast 9 Prozent ab und lag abgeschlagen am Ende des Dow.

Für die Papiere des Chip-Experten Nvidia ging es sogar um 15 Prozent abwärts. Auch hier hatten schwächere Geschäfte in China auf den Umsatz im Weihnachtsquartal gedrückt. Das Ausmass der Enttäuschung deute auf eine bemerkenswerte Verlangsamung ...

