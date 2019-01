BERLIN (Dow Jones)--Die SPD will Ostdeutschland zu einer Innovationsschmiede machen und setzt sich für eine Angleichung der Löhne zum Westen ein. In einem vom SPD-Vorstand verabschiedeten 12-Punkte-Programm forderte die Partei zudem einen höheren Mindestlohn von 12 Euro, eine Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes und nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II zudem einen neuen Pakt für strukturschwache Regionen in Ost und West.

"Unser Ziel ist, endlich gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu erreichen", hieß es in dem Papier.

In Ostdeutschland stehen in diesem Jahr drei Landtagswahlen an, bei denen für die SPD in Umfragen weiterhin niedrige Zustimmung vorhergesagt wird. Die Union liegt laut den Prognosen nur knapp vor der AfD.

"Heute übernehmen wir in allen ostdeutschen Bundesländern als Regierungsparteien Verantwortung und gestalten mit und leisten unseren Beitrag die soziale Einheit zu vollenden", hieß es im Papier des Partei-Vorstands. "Dennoch hat die SPD vielerorts Vertrauen verloren."

Die meisten politischen, gesellschaftlichen und sozialen Zukunftsfragen stellten sich in ganz Deutschland, träten im Osten aber verstärkt auf oder seien anders gelagert, so die SPD.

"Wir schaffen die Voraussetzungen, um den Osten Deutschlands zur Innovationsschmiede zu machen. Nach der Phase der verlängerten Werkbänke muss der Osten zum herausgehobenen Produktions- und Entwicklungsstandort werden", so die SPD.

Beim Thema Rente, mit dem AfD besonders im Osten zu punkten versucht, will die SPD, dass die gebrochenen Erwerbsbiografien zahlreicher Ostdeutscher nach dem Zusammenbruch der DDR berücksichtigt werden. Daher müsse eine eigenständige Grundrente eingeführt werden, die "spürbar" über der Grundsicherung liege.

