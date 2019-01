Baden-Baden (ots) - Dienstag, 29. Januar 2019 (Woche 5)/28.01.2019



20.15 Marktcheck



Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplanten Themen gehören:



Paketbetrug - wenn gar keine Bestellung erfolgte: Eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Ludwigshafen erhält mehrfach Pakete, obwohl sie nichts bestellt hat. Das ist kein Einzelfall. Was steckt dahinter? Eine falsche Postzustellung oder ein missglückter Paketdiebstahl?



Verpackung - die bedenklichen Auswirkungen von Aluminium: Alufolie wird in Haushalten vielfach zum Verpacken von Lebensmitteln oder als Unterlage beim Backen von Pizza verwendet. Doch die praktische Folie hat nicht den besten Ruf, sie soll ungesunde Stoffe abgeben. Wie verhält es sich bei Gerichten, die in Aluschalen verkauft werden, wie zum Beispiel Fischgerichte? Außerdem zeigt "Marktcheck" Alu-Alternativen.



Handcremes - welche wirkt am besten? Welche Handcreme aus Drogerien und Supermärkten hilft gegen trockene Hände im Winter? Welche Unterschiede sind auffallend? Frauen testen verschiedene Angebote. Anschließend prüft ein Hautarzt das Ergebnis.



Pflegeeinrichtung - wenn die Betreuung zur Kostenfalle wird: Eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Bad Bergzabern wundert sich, als sie plötzlich mehrere hundert Euro jährlich an ein Gericht zahlen soll, nachdem sie freiwillig die gesetzliche Betreuung ihrer Mutter übernimmt. Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt, wo Fallstricke bei der Altersvorsorge liegen und was Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung bedeuten.



Zuckerreduzierte Produkte - wie an der Preisschraube gedreht wird:In Discountern und Supermärkten finden sich immer mehr zuckerreduzierte Lebensmittel. Doch Vorsicht: Manche Hersteller nutzen das gesundheitsbewusste Denken der Kundinnen und Kunden aus. Sie verringern den Inhalt und nutzen das Label "weniger Zucker" für versteckte Preiserhöhungen.



"Marktcheck": Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.SWR.de/marktcheck und auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck zu sehen.



Dienstag, 05. Februar 2019 (Woche 6)/28.01.2019



22.30 Närrische Wochen im Südwesten



Meenzer Konfetti Folge 3/4



Mainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht. Ob Kokolores oder politischer Vortrag: In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt laufen die Redner alljährlich zu großer Form auf. In vier neuen Folgen zeigt der SWR Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten der letzten Jahre der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht". In der dritten Sendung gibt es ein Wiedersehen mit Willi Görsch als "Ländlicher Bauherr" aus dem Jahre 1982, Andy Ost unterhält musikalisch als Fastnachtssänger (2017) und Hans-Joachim Greb tritt als "Hoppes auf dem Fitnesstrip" auf (2003).



Sonntag, 10. Februar 2019 (Woche 7)/28.01.2019



01.45h: Geänderten Beitrag beachten, (noch keine Termin für "Das große Kleinkunstfestival")



01.45 (VPS 01.44) Das Beste aus "Verstehen Sie Spaß?" Erstsendung: 31.12.2015 in SWR/SR



