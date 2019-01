Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die Milliardenlasten durch den Kohleausstieg will die Bundesregierung ohne neue Schulden und ohne die Erhöhung von Steuern schultern. Das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Es ist unser gemeinsames Ziel, die Kosten so zu begrenzen, dass es erstens keine neue Schulden gibt, zweitens keine neuen Steuererhöhungen gibt und dass wir niemandem beim Strompreis über Gebühr belasten", sagte der CDU-Politiker. Er räumte aber im gleichen Atemzug ein, dass das nicht einfach werde.

Die Kohlekommission hat am Wochenende der Politik ihre Empfehlungen vorgelegt. Demnach soll das letzte Kohlekraftwerk hierzulande 2038 vom Netz gehen. Bis 2022 werden, so der Wille der Kommission, Braun- und Steinkohlekraftwerke mit einer Leistung von 12,5 Gigawatt abgeklemmt und damit 30 Prozent der bestehenden Kapazitäten. Für den Strukturwandel in den Braunkohlerevieren, die Entschädigung der Stromversorger für die Enteignung ihrer Turbinen sowie den Ausgleich der Haushalte und Unternehmen für die höheren Strompreise veranschlagt die Kommission von 80 Milliarden Euro über zwei Jahrzehnte.

