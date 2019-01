Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag gefallen. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future sank bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 164,89 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,20 Prozent. Auch in den meisten anderen Ländern der Eurozone fielen die Kurse.

Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, bestätigte Erwartungen an eine vorsichtige Geldpolitik. Die anhaltende Unsicherheit belastet die wirtschaftliche Stimmung in der Eurozone. Vor allem weltpolitische Faktoren und die Bedrohungen durch den Protektionismus seien für die Unsicherheit verantwortlich. "Die Abwärtsrisiken für den wirtschaftlichen Ausblick haben zugenommen", sagte Draghi vor Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte er von gestiegenen Abwärtsrisiken gesprochen.

Unterdessen scheint Griechenland seine erste Anleiheplatzierung seit etwa einem Jahr zu planen. Nach einem Bericht des griechischen Staatsfernsehens soll eine fünfjährige Anleihe platziert werden. Es wäre die erste Emission, seitdem Athen im vergangenen Jahr den Schutzschirm seiner Euro-Partner verlassen hat./jsl/zb

